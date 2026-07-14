Edirne\'deki 15 Temmuz Hatıra Ormanı\'nda bakım çalışması

Edirne'deki 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nda bakım çalışması gerçekleştirildi.
Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce ağaçların bakımı yapıldı, toprakla buluşturulan fidanlar sulandı.
Programda Edirne Orman İşletme Müdürü Murat Aksoy, Edirne Emniyet Müdürlüğü ile Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yer aldı.
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