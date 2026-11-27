Türk Kızılay Edirne İl Başkanlığı, Fevzipaşa İlkokulu ve Trakya Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu işbirliğiyle ilkokul öğrencilerine yönelik sinema etkinliği düzenledi.

Etkinlik kapsamında Fevzipaşa İlkokulundan 150 öğrenci, bir alışveriş merkezinin sinema salonunda "Gupi ve Gülmeyen Kral" filmini izledi.

Film gösterimi öncesinde açıklama yapan Türk Kızılay Edirne İl Başkanı Gözde Emel Baytar, öğrencileri ders yoğunluğundan uzaklaştırarak eğlenceli vakit geçirmelerini amaçladıklarını belirterek, "Biz Edirne Şubesi olarak her zaman iyiliğin yanındayız. Çocuklarımıza dokunmayı çok seviyoruz. Çünkü onlar geleceğimizin teminatı." dedi.

Çocukların gelecekteki nesillerin yetişmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Baytar, bu tür etkinliklerle çocuklara ulaşmayı önemsediklerini dile getirdi.

Baytar, "Biz onları nasıl yetiştirirsek onlar da ilerideki nesillere o şekilde yardımcı olacaklar. Güzel bir gelecek planlıyoruz. Umarım etkinlik hoşlarına gider ve keyif alırlar. Biz de onlarla birlikte filmi izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.