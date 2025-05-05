Edirne\'de 16,5 Kilo Skunk Ele Geçirildi

EDİRNE'de durdurulan araçta 16,5 kilo skunk ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçedeki TEM Gişeler bölgesinde dron desteğiyle takibe aldıkları aracı durdurdu. Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada 16,5 kilo skunk ele geçirildi, sürücü ise gözaltına alındı.
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