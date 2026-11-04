Edirne'de 16, Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı; 22 kişi işleme alındı

Edirne'de 16, Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı; 22 kişi işleme alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne'de kent genelindeki denetimlerde 16, Kırklareli'nde 6 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'dekiler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi, Kırklareli'ndekiler Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 16 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 6 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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