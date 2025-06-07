Edirne'de 168 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de polisin mayıs ayında düzenlediği denetimlerde 168 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler bu kapsamda gerçekleştirdikleri denetimlerde, yasa dışı yollarla ülkeye giren 168 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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