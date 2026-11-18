Edirne'de 17, Kırklareli'nde 10 düzensiz göçmen yakalandı, göç merkezlerine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne ve Kırklareli'nde güvenlik güçlerince yapılan denetimlerde 27 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'deki 17 düzensiz göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, Kırklareli'nde yakalanan 10 düzensiz göçmen Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Edirne ve Kırklareli'nde 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 17 yabancı uyruklunun yasa dışı yollardan yurda girdiğini tespit etti.
Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin yakaladığı 10 düzensiz göçmen, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA
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