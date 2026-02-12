Edirne'de 18 Kaçak Göçmen Yakalandı

EDİRNE'de polisin bir eve yaptığı baskında, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 18 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilaver Mahallesi'ndeki bir evde kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Polis, gece saatlerinde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçma hazırlığı yapan göçmenlerin bulunduğu eve operasyon düzenledi. Evde bulunan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 18 kaçak göçmen yakalandı. Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen göçmenlerle ilgili soruşturma sürüyor.