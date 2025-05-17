Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramım mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramım mesajları

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

17.05.2025 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a attığı adımla kurtuluş mücadelesini başlattığını belirtti.

Atatürk'ün kurtuluş meşalesini yaktığı 19 Mayıs'ı Türk gençliğine armağan ettiğini hatırlatan Akın, "Çünkü onun için gelecek, gençlerin omuzlarında yükselecekti. Atatürk, gençleri her zaman modern Türkiye'nin kurucu ve koruyucu gücü olarak görmüş ve onların enerjisiyle ülkenin her türlü zorluğu aşabileceğine inanmıştı." ifadelerini kullandı.

Türk gençliğinin geleceğin teminatı olduğunu aktaran Akın, şunları kaydetti:

"Siz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarısınız. Yolunuz mavi, hayaliniz özgürlük, pusulanız Cumhuriyet olsun. Gelecek sizin aklınızda, cesaretinizde ve hayal gücünüzde saklı. Cumhuriyet sizinle büyüyecek, sizinle yükselecek. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun."

AK Parti Edirne İl Başkanı İba'nın mesajı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'da yaktığı meşalenin günümüzde aynı kararlılık ve gururla gençler tarafından taşındığını belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın istiklal mücadelesinin sembolü olduğunu aktaran İba, şunları kaydetti:

"19 Mayıs, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca dönüştüğü, ulusal değerlerin yeşerdiği, kurtuluş ateşinin yakıldığı, bağımsızlığa, aydınlığa ve geleceğe olan inancın adıdır. Bağımsızlık mücadelesinde birlikte ve beraberlik içinde kenetlenen aziz milletimiz, hürriyetinden asla ödün vermeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır. Milletimizin her bir ferdinin canı pahasına verdiği bu mücadeleyle bir kahramanlık destanı yazılmış, tarihte benzerine rastlanmamış bir dirilişin de sembolü olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlıklı ömürler diliyorum."

CHP Edirne İl Başkanı Taybıllı'nın mesajı

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taybıllı, mesajında 19 Mayıs'ın Türk milletinin yeniden ayağa kalkışı ve bağımsızlığa atılan ilk adımı olduğunu belirtti.

Gençlere düşen en büyük görevin Cumhuriyete sahip çıkmak olduğunu aktaran Taybıllı, şunları kaydetti:

"Bugün, tam 106 yıl sonra, 19 Mayıs 1919'daki o büyük yürüyüşün ruhunu yüreğimizde taşıyoruz. Samsun'a çıkan o ilk adımın cesaretiyle, memleketin dört bir yanına adalet, demokrasi ve özgürlük tohumları saçıyoruz. Bugün bizlere düşen görev, bu büyük mirasa sahip çıkmak, Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandırmak ve gençliğin önünü açmaktır. 19 Mayıs, bir gençlik yürüyüşü değil bir halkın yeniden ayağa kalkışıdır. 19 Mayıs, sadece geçmişi anmak değil; aynı zamanda geleceği kurma iradesini hep birlikte ortaya koymaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kurtuluş kahramanlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyor,

tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yürekten kutluyoruz."

Kaynak: AA

Filiz Gencan Akın, Yerel Haberler, Gençlik, edirne, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramım mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya’da son buldu Sahte pasaport, peruk ve aile süsü ile kaçış planı Sakarya'da son buldu
Bodrum’da 5 hektarlık alan kül oldu Bodrum'da 5 hektarlık alan kül oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye en büyük eserimiz olacak
Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi’ne siyah çelenk bıraktı Hayvan katliamı iddiası sonrası vatandaşlar Osmangazi Belediyesi'ne siyah çelenk bıraktı
Paşinyan’ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu Paşinyan'ın Aliyev karşısındaki hali alay konusu oldu
AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
İmamoğlu’nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti İmamoğlu'nun danışmanı etkin pişmanlıktan yararlandı, Özel harekete geçti
Samsun’da kadın cinayetine müebbet hapis cezası Samsun'da kadın cinayetine müebbet hapis cezası
Ömer Çelik’ten canlı yayında kritik ’terör’ uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz Ömer Çelik'ten canlı yayında kritik 'terör' uyarısı: Birtakım güçlerin devreye girdiğini biliyoruz
Gazeteci İsmail Saymaz’ın ev hapsi kararı kaldırıldı Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kararı kaldırıldı
Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı GENÇFEST’te sahne aldı Sagopa Kajmer ve Ferhat Göçer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı GENÇFEST'te sahne aldı

18:07
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
ABD Başkanı Trump: Pazartesi günü Putin ve Zelenski ile görüşeceğim
16:36
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
Kartalkaya otel yangınıyla ilgili istenen cezalar belli oldu
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
13:19
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
00:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 üniversiteye yeni rektör atadı
00:08
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon 6 kişi tutuklandı
Sosyal medya dolandırıcılığına operasyon! 6 kişi tutuklandı
23:39
İstanbul’da barış zirvesi Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
İstanbul'da barış zirvesi! Ukrayna heyeti bir sonraki adımını açıkladı
23:22
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü 1 kişi hayatını kaybetti
Kaçak kazı yapan definecilerin üzerine toprak çöktü! 1 kişi hayatını kaybetti
23:01
BM’den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
BM'den Gazze için küresel eylem çağrısı: Bu çılgınlığı durdurmalıyız
22:43
Eski FBI Direktörü’nden ’86’ ve ’47’ sayılarıyla Trump’a suikast çağrısı
Eski FBI Direktörü'nden '86' ve '47' sayılarıyla Trump'a suikast çağrısı
22:39
Trump’ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi
Trump'ın Erdoğan övgüleri için dikkat çeken uyarı: Amerika bildiğimiz zalim Amerika değil mi?
22:03
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel’in ’22 vekil istifası ile ara seçim’ açıklamasına yanıt verdi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Özel'in '22 vekil istifası ile ara seçim' açıklamasına yanıt verdi
21:36
Trump, Orta Doğu’daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Trump, Orta Doğu'daki Gazze sessizliğini dönüş yolunda bozdu: Çok iyi şeyler olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 18:41:05. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramım mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.