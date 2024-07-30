Edirne'de 2024 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi - Son Dakika
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Edirne'de 2024 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi

Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, Edirne'de yer alan 305 projenin değerlendirmesi yapıldı ve bu projelerin toplam bedeli 48 milyar lira olarak belirlendi. Şu ana kadar 68 proje tamamlanırken, 171 proje devam etmekte ve 66 proje ise ihale ve proje aşamasında bulunmaktadır. En fazla harcama ise ulaştırma ve haberleşme sektöründe gerçekleşmiştir.

30.07.2024 15:33
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Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Yunus Sezer başkanlığında yapıldı.

Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2024 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi.

Sezer, toplantıda yaptığı konuşmada, Edirne'de kamu kuruluşlarının 2024 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 305 projenin yer aldığını söyledi.

Projelerin toplam bedelinin yaklaşık 48 milyar lira olduğunu belirten Sezer, "Bu projeler için önceki yıllarda 18 milyar lira harcanmış, 2024 yılında da 7 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüştür. ikinci yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 2 milyar 200 milyon lira harcama yapılarak yüzde 31 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır." dedi.

Sezer, kamu kurumlarının programlarında yer alan 305 projenin 68 tanesinin bitirildiğini, 171'inin devam ettiğini, 66'sının ise ihale ve proje aşamasında olduğunu dile getirdi.

Projelerin 132'inin merkez ilçede olduğunu belirten Sezer, dönem sonu itibariyle en çok harcamanın 895 milyon lirayla ulaştırma ve haberleşme sektöründe gerçekleştiğini kaydetti.

Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA

Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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