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Edirne'de yapılan denetimlerde 218 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de yapılan denetimlerde 218 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne Valiliği, son bir haftada yapılan denetimlerde 218 düzensiz göçmenin yakalandığını açıkladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürerek göçmen kaçakçılığıyla mücadele ediyor. Denetimlerde ayrıca 8 şüpheli gözaltına alınırken, 6 araca el konuldu.

Edirne\'de yapılan denetimlerde 218 düzensiz göçmen yakalandı
08.01.2024 - 12:14,
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Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 218 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde birçok noktada yapılan denetimlerde 218 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, 6 araca el konuldu.

Kaynak: AA
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Edirne, Göçmen Kaçakçılığı, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de yapılan denetimlerde 218 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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