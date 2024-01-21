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Edirne'de 24 saate 4 mevsim birlikte yaşandı - Son Dakika
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Edirne'de 24 saate 4 mevsim birlikte yaşandı

Edirne'de son 24 saatte soğuk hava, kar yağışı, fırtına ve güneşli hava bir arada yaşandı. Edirneliler, bu hava değişikliklerine şaşırdı ve 4 mevsimi adeta bir arada yaşadıklarını ifade etti. Kar yağışı özellikle ziyaretçiler ve fotoğrafçılar için güzel bir manzara oluşturdu.

Edirne\'de 24 saate 4 mevsim birlikte yaşandı
21.01.2024 - 17:45,
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Edirne'de 24 saate 4 mevsim birlikte yaşandı

EDİRNE - Edirne'de son 24 saatte 4 mevsimi bir arada yaşayan şehir oldu. Edirneliler, dün sabah saatlerinde soğuk hava, ardından kar yağışı, gece boyunca meydana gelen fırtına sonrasında güneşli bir güne uyandı.

Sabah saatlerinde gece yağan karların erimesi beklenirken aniden hem güneş hem de kar yağışı görenleri şaşırttı. Kent genelinde günlerdir devam eden soğuk hava önceki gün yerini kar yağışına bırakmıştı. Dün akşam saatlerinde kar etkisini artırarak hissettirmiş ve kenti beyaza bürümüştü.

Yeni güne güneşle başlayan Edirne'de kar yağışı ve ardından güneş hem de bir arada yaşadı. Vatandaşlardan Ahmet Alagöz "Dün soğuk ve yağmur, kar, gece fırtına, sabah kalkıp bir baktık, güneşli hava, nerede ise 4 mevsimi adeta bir arada yaşadık" ifadelerini kullandı.

Bülent Bacıoğlu ise, "Uzun bir aradan sonra ilk defa kar gördük. Aileler ve çocuklar çok sevindi. Edirne'nin 4 mevsim gezilebilecek bir şehir olduğunu bir kez daha gördük. Kış aylarında kara hasrettik. Dün yağan yağan kar yağışı ziyaretçiler ve fotoğrafçılar açısından güzel oldu. Edirne'miz sonbaharı başka, kışı başka güzel şehirdir" dedi.

Kaynak: İHA
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