Edirne'de 2860 Sahipsiz Köpek Barınağa Yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de 2860 Sahipsiz Köpek Barınağa Yerleştirildi

Edirne\'de 2860 Sahipsiz Köpek Barınağa Yerleştirildi
07.08.2025 18:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de sahipsiz hayvanlar için Doğal Yaşam Alanları kuruluyor, 2860 köpek barınaklara ulaştırıldı.

Edirne'de 2 bin 860 sahipsiz köpek barınağa ulaştırıldı.

İl Genel Meclisinin ağustos ayı toplantıları sürüyor.

Araştırma ve İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Sarıgül, mecliste sahipsiz hayvanların korunmasına ilişkin hazırlanan işbirliği protokolü hakkında sunum yaptı.

Sarıgül, Edirne'de sahipsiz hayvanların korunması, tedavisi ve kısırlaştırılmasına yönelik üç ayrı bölgede Doğal Yaşam Alanı kurulması amacıyla mahalli idareler birlikleriyle protokoller imzalandığını söyledi.

Protokolün yükümlülükleri ve tesisler hakkında bilgi veren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Uzunköprü ilçesindeki tesisin yüzde 80'i tamamlandı ve 83 sahipsiz köpek Uzunköprü Bakımevi'ne teslim edildi. Keşan ilçesinde inşaatı tamamlanan bakımevine ise 1265 sahipsiz köpek Edirne İl Özel İdaresi tarafından ulaştırıldı. Süloğlu ilçesinde ise padok kurulumu sonrası kabule başlanacak. Buradan da 1512 sahipsiz köpek Edirne Belediyesi barınağına teslim edildi. Edirne ve ilçelerinde toplamda 2 bin 860 sahipsiz köpek barınağa ulaştırılmış oldu. Üç bölgede oluşturulan Doğal Yaşam Alanları, Edirne genelinde sahipsiz hayvanların kontrolsüz çoğalmasının önüne geçecek."

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da sahipsiz hayvanların daha iyi şartlarla yaşamlarını sürdürmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, edirne, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 2860 Sahipsiz Köpek Barınağa Yerleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Kızılyıldız’a transferi iptal oldu Tadic’in yeni takımını açıkladılar Kızılyıldız'a transferi iptal oldu! Tadic'in yeni takımını açıkladılar
Fenerbahçe’den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj Fenerbahçe'den Feyenoord maçı öncesi dikkat çeken mesaj
Robin Van Persie’nin gol sevinci gündem oldu Robin Van Persie'nin gol sevinci gündem oldu
Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek Trump ve Putin gelecek hafta yüz yüze görüşecek
Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış Seri katil soruşturmasında şüpheli eski sevgilisini baltayla parçalara ayırmış

18:24
MİT, FETÖ’ye ağır darbe Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
MİT, FETÖ'ye ağır darbe! Yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
17:37
YÖK’ten “sahte diplomalı 400 akademisyen“ iddiasında bulunanlara suç duyurusu
YÖK'ten "sahte diplomalı 400 akademisyen" iddiasında bulunanlara suç duyurusu
17:26
’’9 bölge’’ ifadesi ne anlama geliyor MHP’den tartışma yaratan afişler için açıklama
''9 bölge'' ifadesi ne anlama geliyor? MHP'den tartışma yaratan afişler için açıklama
16:55
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye’de Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
Dışişleri Bakanı Fidan Suriye'de! Şam sokaklarından gelen görüntü ise bomba
00:37
Mourinho’dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
Mourinho'dan Hollandalı gazeteciye gülümseyerek olay cevap: Şimdiden cehenneme hoş geldin
00:29
Fenerbahçe’nin muhtemel rakibi Benfica, Nice’i rahat geçti
Fenerbahçe'nin muhtemel rakibi Benfica, Nice'i rahat geçti
00:25
Özel kreşte darp iddiası Savcılıktan tartışma yaratacak “takipsizlik“ kararı
Özel kreşte darp iddiası! Savcılıktan tartışma yaratacak "takipsizlik" kararı
00:21
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa’nın boyu öfke yarattı
İki 1.90 boyundaki savunmacı arasından kafa golü atan Anis Hadj-Moussa'nın boyu öfke yarattı
00:07
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında bir ilki yaşadı
23:58
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe son dakikada yıkıldı
23:39
Beşiktaş yeni transferi KAP’a bildirdi
Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
23:37
İspanya’nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
İspanya'nın bir ilçesinde Müslümanların dini bayramlarını kutlamasına yasak
22:57
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 18:46:29. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de 2860 Sahipsiz Köpek Barınağa Yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.