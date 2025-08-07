Edirne\'de 2860 Sahipsiz Köpek Barınağa Yerleştirildi

Edirne'de 2 bin 860 sahipsiz köpek barınağa ulaştırıldı.

İl Genel Meclisinin ağustos ayı toplantıları sürüyor.

Araştırma ve İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Sarıgül, mecliste sahipsiz hayvanların korunmasına ilişkin hazırlanan işbirliği protokolü hakkında sunum yaptı.

Sarıgül, Edirne'de sahipsiz hayvanların korunması, tedavisi ve kısırlaştırılmasına yönelik üç ayrı bölgede Doğal Yaşam Alanı kurulması amacıyla mahalli idareler birlikleriyle protokoller imzalandığını söyledi.

Protokolün yükümlülükleri ve tesisler hakkında bilgi veren Sarıgül, şunları kaydetti:

"Uzunköprü ilçesindeki tesisin yüzde 80'i tamamlandı ve 83 sahipsiz köpek Uzunköprü Bakımevi'ne teslim edildi. Keşan ilçesinde inşaatı tamamlanan bakımevine ise 1265 sahipsiz köpek Edirne İl Özel İdaresi tarafından ulaştırıldı. Süloğlu ilçesinde ise padok kurulumu sonrası kabule başlanacak. Buradan da 1512 sahipsiz köpek Edirne Belediyesi barınağına teslim edildi. Edirne ve ilçelerinde toplamda 2 bin 860 sahipsiz köpek barınağa ulaştırılmış oldu. Üç bölgede oluşturulan Doğal Yaşam Alanları, Edirne genelinde sahipsiz hayvanların kontrolsüz çoğalmasının önüne geçecek."

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da sahipsiz hayvanların daha iyi şartlarla yaşamlarını sürdürmek için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.