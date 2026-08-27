Edirne'de 29 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de Enez açıklarında lastik bottaki 15 (12 çocuk dahil) ve Uzunköprü'de denetimlerde 14 olmak üzere yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 29 düzensiz göçmen yakalandı, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Enez ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu (KB-5) sevk edildi.
Ekiplerce durdurulan lastik bottaki 15 düzensiz göçmen yakalandı. Bu kişilerin arasında 12 çocuk da bulundu.
Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de ilçede yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Irak, Fas ve Mısır uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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