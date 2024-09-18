EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 terör şüphelisi yakalandı.
Güvenlik güçleri, merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri P.K. ve A.Ş. ile 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranan G.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 3 Terör Şüphelisi Yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?