Edirne'de 30 Bin Dekar Tarım Arazisi Sulama Projeleriyle Suyla Buluştu - Son Dakika
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Edirne'de 30 Bin Dekar Tarım Arazisi Sulama Projeleriyle Suyla Buluştu

Edirne'de tarımsal üretimin artırılması amacıyla hayata geçirilen 22 projeyle 30 bin dekar tarım arazisi daha suyla buluşturuldu. İl Özel İdaresi ve DSİ tarafından yapılan çalışmalarla toprakları suyla buluşan üreticiler, ikinci ürün ekimi fırsatı elde etti. Edirne Valisi Yunus Sezer, Enez ve İpsala ilçelerinde üreticilerle bir araya gelerek tarımsal sulama yatırımları hakkında bilgi verdi. Sezer, sulanabilir alanların genişlemesi için çalışmaların devam edeceğini belirterek, çiftçilere alternatif ürün yetiştirme imkanı sunacak yeni projelerin yapılacağını ifade etti.

27.07.2024 14:19
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Edirne'de, tarımsal üretimin artırılması amacıyla hayata geçirilen 22 projeyle 30 bin dekar tarım arazisi daha suyla buluşturuldu.

İl Özel İdaresi ve DSİ tarafından yapılan çalışmalarla toprakları suyla buluşan üreticiler, ikinci ürün ekimi fırsatı elde etti.

Enez ve İpsala ilçelerinde ziyaretlerde bulunan Edirne Valisi Yunus Sezer, üreticilerle bir araya geldi.

Tarımsal sulama yatırımları devam eden projeler hakkında üreticilere bilgi veren Sezer, üretimin artırılması için projeler yaptıklarını belirtti.

Sulanabilir alanların genişlemesi için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Sezer, "Geçen yıl planladığımız 22 sulama projesi ile 30 bin dekar alan bu yıl suyla buluştu. Hem DSİ hem de İl Özel İdaresi aracılığıyla yapacağımız projelerle sulanabilir tüm alanları suyla buluşturacağız." dedi.

Sezer, vahşi sulama yerine kapalı devre sulama sistemleri tercih edilerek su tasarrufu sağlandığını dile getirdi.

Toprakların suya kavuşmasıyla üretimin arttığını anlatan Sezer, "Buğday ve arpa biçildikten sonra tarlalar boş kalıyordu. Sulama yapılmasıyla üreticilerimiz hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ikinci ürün mısır ekimi yapmış. Üreticilerin taleplerine göre fizibilite çalışmalarını yapıp önümüzdeki yıl daha güzel projeler yapacağız. 22 projenin yanına 22 proje daha koyabilirsek çiftçilerimize alternatif ürün, ikinci hatta üçüncü ürünü alma imkanı sunacağız." diye konuştu.

Üretici Hayati Yazıcıoğlu ise sulama imkanlarının artmasından dolayı memnun olduklarını belirterek Vali Sezer'e teşekkür etti.

Ali Mercanoğlu da toprakların suyla buluşmasıyla alternatif ürün yetiştirmeye başladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Yunus Sezer, İpsala, Edirne, Enez, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 30 Bin Dekar Tarım Arazisi Sulama Projeleriyle Suyla Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de 30 Bin Dekar Tarım Arazisi Sulama Projeleriyle Suyla Buluştu - Son Dakika
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