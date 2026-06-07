EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde, hudut birlikleri ve jandarmanın kontrollerinde 31 düzensiz göçmen ile 1 organizatör yakalandı.
Uzunköprü'de, Hudut Birlikleri ve jandarma ekipleri tarafından Çakmak, Saçlımüsellim, Eskiköy, Kiremitçisalih, Kurtbey ve Kavakayazma köylerinde rutin devriye ve yol çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalarda 11 Suriye, 7 İran, 4 Eritre, 6 Irak, 2 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu olmak üzere 31 göçmen yakalandı. Aracında İran asıllı 2 göçmen yakalanan organizatör M.İ.K. de gözaltına alındı. Göçmenlerin işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Edirne'de 31 Düzensiz Göçmen ve Bir Organizatör Yakalandı - Son Dakika
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