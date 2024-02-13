Edirne'de 4 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de 4 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Edirne\'de 4 Ton Sahte Deterjan Ele Geçirildi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir markette yapılan aramada 4 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ile ruhsatsız tabanca ve 45 tabanca fişeğine el koydu. Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

13.02.2024 13:17  Güncelleme: 13:18
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Edirne'de bir markette 4 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir markette arama yaptı.

Adresteki 4 ton sahte çamaşır ve bulaşık deterjanı ile ruhsatsız tabanca ve 45 tabanca fişeğine el konuldu.

Şüpheliler jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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