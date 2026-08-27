Edirne\'de 41 Kaçak Göçmen Yakalandı

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Enez ilçe sahili açıklarında lastik botta 27, Uzunköprü ilçesinde ise 14 olmak üzere toplam 41 kaçak göçmen yakalandı.

Enez Sahil Güvenlik ekipleri, yaptıkları denetimlerde ilçe sahili açıklarında lastik botta aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 27 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, karaya çıkartılarak Enez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çalıköy kırsalında yaptığı kontrollerde Irak, Fas ve Mısır uyruklu 9 kaçak göçmeni yakaladı. Öte yandan Uzunköprü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) unsurları ise T.D. (21) yönetimindeki aracı şüphe üzerine ilçeye bağlı Demirtaş köyünde durdurmak istedi. Sürücüsü T.D. ani fren yaparak durdurduğu araçtan içerideki kaçak göçmenleri indirerek, kaçmaya devam etti. Araç, takip sonucu durdurulurken, 5 kaçak göçmen yakalandı, sürücü T.D. ise gözaltına alındı. Aracını T.D.'ye kiraladığı belirlenen araç tescil sahibi U.Ç.'ye 'Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 211 bin lira idari para cezası kesildi.

Yakalanan toplam 41 kaçak göçmenin, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği bildirildi.