Edirne'de 5 Bin Sazan Yavrusu Gölete Bırakıldı - Son Dakika
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Edirne'de 5 Bin Sazan Yavrusu Gölete Bırakıldı

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Edirne'de balık popülasyonunu artırmak için Tayakadın köyündeki gölete 5 bin sazan yavrusu bırakıldı.

EDİRNE'de, balık popülasyonunun artırılması için Tayakadın köyündeki gölete 5 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi' kapsamında, Edirne'nin İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen yaklaşık 5 bin yavru sazan, merkeze bağlı Tayakadın köyü göletine bırakıldı. Etkinliğe Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman İl Müdürü İslam Köse, ilgili kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı İpsala'daki yavru balık üretim tesisinde bu yıl 6 milyon yavru sazan üretildiğini söyleyen Vali Sezer, üretilen balıkların 1 milyon 200 bininin Edirne'deki göletlere bırakılacağını belirtti. Sezer, "Geri kalan yavru balıkları da başta İstanbul ve Bursa olmak üzere 7 bölgemizdeki diğer illerimize göndererek, oradaki tatlı su göletlerimizi de balıklandıracağız" dedi.

Çalışmayla su kaynaklarındaki balık popülasyonunu artırmayı ve sportif balıkçılığı desteklemeyi amaçladıklarını kaydeden Sezer, gençlerin ve çocukların da doğayla buluşturulmasının hedeflendiğini söyledi. Sezer, "İnşallah çocuklarımız bu balıklara sahip çıkar ve sportif amaçlı balıkçılıkla da ilgilenir" diye konuştu. İpsala'daki yavru balık üretim tesisinde yaklaşık 41 havuz bulunduğunu belirten Sezer, tesisin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Edirne'de 5 Bin Sazan Yavrusu Gölete Bırakıldı - Son Dakika
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