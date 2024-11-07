Edirne'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bozkurt Mahallesi'nde yaptıkları denetimde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla araç sürücüsü E.S. gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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