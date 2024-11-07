Edirne'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İpsala'da yapılan denetimde bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

07.11.2024 17:49
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Edirne'nin İpsala ilçesinde bir araçta 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bozkurt Mahallesi'nde yaptıkları denetimde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla araç sürücüsü E.S. gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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