Edirne'de 5 katlı apartmanın 2. katındaki yangında yaşlı adam tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Kocasinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, polis, sağlık ve GAZDAŞ ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dairede hasar oluştu ve yaşlı adam ekiplerle komşularının yardımıyla tahliye edildi.
Edirne'de bir apartmanın 2. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocasinan Mahallesi'nde 5 katlı binanın 2. katında bulunan A.D'ye ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve GAZDAŞ ekipleri yönlendirildi.
Dairede bulunan yaşlı adam, ekiplerin ve komşularının yardımıyla tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.
Kaynak: AA
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