Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı 19 Mayıs konseri verdi - Son Dakika
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Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı 19 Mayıs konseri verdi

Edirne\'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı 19 Mayıs konseri verdi

Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi. Konserde bando üyeleri marşlar ve türküler seslendirirken, 10 yaşındaki Doruk Sürer trompetiyle dikkat çekti. Konseri Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar da izledi. Sürer, gelecekte subay olarak bandoda görev almak istediğini belirtti.

26.05.2024 16:07
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Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Saraçlar Caddesi'nde sahne alan bando, Yarbay Mevlüt Belyurt şefliğinde marşlar ve türküler seslendirdi.

Bando üyesi askerlerin arasında kırmızı trompetiyle dikkat çeken 10 yaşındaki Doruk Sürer, konser boyunca bandoya enstrümanıyla eşlik etti.

"Memleketim" şarkısını ise bando şefinin batonunu verdiği bir kız çocuğu yönetti.

Konserde bazı vatandaşlar dans ederken bazıları ise performansı cep telefonlarıyla kaydetti.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar da konseri izledi.

Sezer ve Acar, konserin ardından bandoyu tebrik etti.

10 yaşındaki Doruk Sürer, konserin sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, bando ekibinin Edirne'deki konserinde yer almak için başvuru yaptığını söyledi.

Başvurusunun kabul edilmesinin ardından hazırlıklara başladığını belirten Sürer, gelecekte subay olarak bandoda görev almak istediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de 5. Kolordu Bölge Bando Komutanlığı 19 Mayıs konseri verdi - Son Dakika

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