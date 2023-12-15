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Edirne'de 6 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Edirne'de 6 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Edirne'deki bir lisede bazı öğrenciler, okul yakınındaki pastaneden aldıkları börekleri yedikten sonra rahatsızlandı. Öğretmen ve idarecilerin çağırdığı Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Öğrencilerden biri, börek yedikten sonra rahatsızlandıklarını ve tedavi sonrası kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtti.

Edirne\'de 6 lise öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
15.12.2023 - 15:53,  Güncelleme: 15:54
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Edirne'de 6 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İlhami Ertem Anadolu Lisesindeki bazı öğrenciler, okul yakınındaki pastaneden aldıkları böreği yedikten sonra rahatsızlandı.

Öğrencilerin rahatsızlığını fark eden öğretmen ve idareciler, Acil Sağlık ekiplerini okula çağırdı.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırılan 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Öğrencilerden Şevval Yörükçüler, gazetecilere yaptığı açıklamada, börek yedikten sonra rahatsızlandıklarını söyledi.

Tedavinin ardından kendisini iyi hissettiğini belirten Yörükçüler, "Sabah börek almıştık ve hep birlikte böreği yedik. Hepimizin birlikte midesi bulanmaya başladı, yüzümüz sarardı. Ondan sonra öğretmenimiz fark etti, 'Sizi hastaneye götürelim.' dedi. Hastanede serum taktılar. Şimdi daha iyiyiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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