Edirne'de 600 yıllık Gazimihal Hamamı'nın restorasyonunda sona gelindi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de 600 yıllık Gazimihal Hamamı'nın restorasyonunda sona gelindi

Edirne\'de 600 yıllık Gazimihal Hamamı\'nın restorasyonunda sona gelindi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki 600 yıllık Gazimihal Hamamı'nda yürütülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Vali Yunus Sezer çalışmaları yerinde inceledi. Restorasyonun tamamlanmasının ardından hamamın kültürel ve sosyal yaşama kazandırılması planlanıyor.

Edirne'nin 600 yıllık tarihi yapılarından Gazimihal Hamamı'nda sürdürülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, uzun yıllar bakımsız kalan ve bir dönem üzerinden yol geçirilen tarihi hamam, yürütülen çalışmalarla aslına uygun şekilde ayağa kaldırılıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Kentin önemli Osmanlı dönemi eserleri arasında yer alan Gazimihal Hamamı'nın restorasyonun tamamlanmasının ardından işlevlendirilerek kültürel ve sosyal yaşama kazandırılması planlanıyor.

Tarihi yapının özgün mimari özelliklerinin korunmasına yönelik çalışmaların tamamlanmasıyla hamam, Edirne'nin kültür ve turizm rotalarındaki yerini yeniden alacak.

Gazi Mihal Hamamı

Tunca Nehri kıyısında yer alan hamam, Osmanlı'nın kuruluş döneminde büyük hizmetlerde bulunmuş akıncı ailesi Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa ettirildi.

Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları orijinal halini koruyor.

Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye halinde bulunan hamam, Rusların 1829'da Edirne'yi işgalinin ardından tamamen kapatıldı.

Kaynak: AA

Edirne, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de 600 yıllık Gazimihal Hamamı'nın restorasyonunda sona gelindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Girne’deki faciada kahreden detay Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş Girne'deki faciada kahreden detay! Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş
Belçika’da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü Kardeşinden “ırkçı saldırı“ iddiası Belçika'da Türk baba, polis kurşunuyla öldürüldü! Kardeşinden "ırkçı saldırı" iddiası
AK Parti’ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış Mansur Yavaş’a övgü, geçmişe eleştiri AK Parti'ye geçen başkandan dikkat çeken çıkış! Mansur Yavaş'a övgü, geçmişe eleştiri
Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti Nobel Ödüllü bilim insanı Şirakava Hideki 90 yaşında vefat etti
Trafikte dehşet anlar Seyir halindeki Tır’ın dorsesi yola devrildi Trafikte dehşet anlar! Seyir halindeki Tır'ın dorsesi yola devrildi
Çin’de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı Çin'de bir restoranda yangın çıktı: 6 ölü, 3 yaralı

11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:58
Kaç maç ceza alacaklar Fenerbahçe’de gözler UEFA’da
Kaç maç ceza alacaklar? Fenerbahçe'de gözler UEFA'da
10:25
Türkiye’de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha Kimse inanamadı
Türkiye'de futbolun bittiğini özetleyen bir olay daha! Kimse inanamadı
10:25
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
Okul saldırganının babası hakim karşısında: Oğlumdan şikayetçiyim
10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 11:29:03. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 600 yıllık Gazimihal Hamamı'nın restorasyonunda sona gelindi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement