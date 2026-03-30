Edirne'de 62. Kütüphane Haftası Kutlandı

30.03.2026 15:48
Edirne'de Kütüphane Haftası, 'İyileştiren Kütüphane' temasıyla düzenlenen törenle kutlandı.

Edirne'de 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kırkpınar Kütüphanesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eserlerin kütüphanelerde anında okuyucularla buluştuğunu söyledi.

Kütüphane Haftası'nın bu yıl "İyileştiren Kütüphane" temasıyla kutlandığını belirten Soytürk, bu temanın kütüphanelerin yalnızca bilgiye erişilen değil aynı zamanda bireylerin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayan önemli yaşam alanları olduğunu hatırlattığını dile getirdi.

Bilgiye erişim biçimleri hızla değiştiğini ifade eden Soytürk, "Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojileri hayatımızın birçok alanında sıklıkla yer almaya devam ediyor. Ancak bu hızlı değişim içerisinde kütüphanelerimiz güvenilir bilginin merkezi olma özelliğini korumakta, hem geleneksel kaynakları hem de dijital imkanları bir araya getirerek bireylerin bilgiye doğru ve sağlıklı şekilde ulaşmasına katkı sağlamaktadır." dedi.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Berna Erkan da kütüphanelerin bireyin kendini keşfettiği, geliştirdiği ve ruhunu dinlendirdiği, zihinsel, duygusal ve sosyal iyilik haline katkı sunan özel mekanlar olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından yıl boyunca en çok kitap okuyanlara ödül verildi.

Çocuk bölümünden en çok kitap okuyan Mustafa Daşdan, Akif Emre Karaçam ve Bilge Ela Kapkara ile yetişkin bölümünden en çok kitap okuyan İbrahim Aslan, Ahu Durak, Esin Kahramanoğlu ve Feride Nisanur Erdur'a ödülleri verildi.

Kaynak: AA

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı

15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:51
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı İstediği para inanılmaz
Altın renkli 25 kuruşları satışa çıkardı! İstediği para inanılmaz
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
14:20
Kuralı değiştirdiler Hindistan’dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
Kuralı değiştirdiler! Hindistan'dan altın fiyatlarını etkileyecek hamle
13:51
Savaşta bir ilk İran’dan müttefikleri Rusya ve Çin’e tarihi rest
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
