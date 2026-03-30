Edirne\'de 62. Kütüphane Haftası Kutlandı

Edirne'de 62. Kütüphane Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Kırkpınar Kütüphanesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eserlerin kütüphanelerde anında okuyucularla buluştuğunu söyledi.

Kütüphane Haftası'nın bu yıl "İyileştiren Kütüphane" temasıyla kutlandığını belirten Soytürk, bu temanın kütüphanelerin yalnızca bilgiye erişilen değil aynı zamanda bireylerin zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayan önemli yaşam alanları olduğunu hatırlattığını dile getirdi.

Bilgiye erişim biçimleri hızla değiştiğini ifade eden Soytürk, "Dijitalleşme ve yapay zeka teknolojileri hayatımızın birçok alanında sıklıkla yer almaya devam ediyor. Ancak bu hızlı değişim içerisinde kütüphanelerimiz güvenilir bilginin merkezi olma özelliğini korumakta, hem geleneksel kaynakları hem de dijital imkanları bir araya getirerek bireylerin bilgiye doğru ve sağlıklı şekilde ulaşmasına katkı sağlamaktadır." dedi.

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Berna Erkan da kütüphanelerin bireyin kendini keşfettiği, geliştirdiği ve ruhunu dinlendirdiği, zihinsel, duygusal ve sosyal iyilik haline katkı sunan özel mekanlar olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından yıl boyunca en çok kitap okuyanlara ödül verildi.

Çocuk bölümünden en çok kitap okuyan Mustafa Daşdan, Akif Emre Karaçam ve Bilge Ela Kapkara ile yetişkin bölümünden en çok kitap okuyan İbrahim Aslan, Ahu Durak, Esin Kahramanoğlu ve Feride Nisanur Erdur'a ödülleri verildi.