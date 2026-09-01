Edirne'de akaryakıt istasyonunda tartıştığı 2 kişiye otomobille çarpan Hollanda vatandaşı gözaltına alındı
Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda, Hollanda vatandaşı O.N. ile market çalışanları arasında çıkan tartışmanın ardından O.N., otomobiliyle İ.İ. ve E.A'ya çarparak kaçtı. Olayda yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılırken, güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından jandarma ekipleri şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. O.N.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de bir akaryakıt istasyonunda tartıştığı 2 kişiye otomobille çarparak yaraladığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna gelen Hollanda vatandaşı O.N. ile istasyonun market çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından otomobiline binen O.N, istasyonda bulunan İ.İ. ve E.A'ya araçla çarparak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan İ.İ. ve E.A, sağlık ekiplerince Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay anı, istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi. Jandarma ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
Gözaltına alınan O.N'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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