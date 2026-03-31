Edirne'de Akran Zorbalığı Semineri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Akran Zorbalığı Semineri

31.03.2026 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Kütüphanesi'nde öğrenciler için akran zorbalığı ve siber zorbalık üzerine seminer düzenlendi.

Edirne'de Kütüphane Haftası kapsamında "İyileştiren Kütüphane" temasıyla ortaokul öğrencilerine yönelik akran zorbalığı semineri düzenlendi.

Edirne Kırkpınar İl Kütüphanesinde gerçekleştirilen programda, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli sosyolog Gamze Çapkın tarafından "Akran Zorbalığı" konulu sunum yapıldı.

Seminerde zorbalığın tanımı, nedenleri ve çocuklar üzerindeki etkileri ele alınırken, erken farkındalığın önemi vurgulandı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, özellikle günümüzde yaygınlaşan siber zorbalık konusuna dikkat çekildi.

Sunumda, akran zorbalığının fiziksel, sözlü ve dijital ortamlarda nasıl ortaya çıkabileceği örneklerle anlatıldı.

Bu tür durumlarla karşılaşıldığında izlenmesi gereken yollar da öğrencilere aktarıldı.

Çapkın, sosyal medya kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlara değinerek, internet ortamında paylaşılan bilgilerin kalıcı olabileceğini belirtti.

Kime güvenildiğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Çapkın, ailevi ve özel bilgilerin başkalarıyla paylaşılmaması uyarısında bulundu.

Siber zorbalığın bireyler üzerinde ciddi psikolojik etkiler oluşturabileceğini ifade eden Çapkın, bu tür durumlarla karşılaşan öğrencilerin ailelerinden, öğretmenlerinden veya yetkili kurumlardan destek almalarının önemine işaret etti.

Program öğrencilerin sorularını cevaplanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

Edirne, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:46:38. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Akran Zorbalığı Semineri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.