Edirne'de Alkol Denetimleri: 13 Sürücüye Ehliyetine El Konuldu - Son Dakika
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Edirne'de Alkol Denetimleri: 13 Sürücüye Ehliyetine El Konuldu

Edirne\'de Alkol Denetimleri: 13 Sürücüye Ehliyetine El Konuldu

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Edirne ve ilçelerinde gerçekleştirilen alkol denetimlerinde, alkollü şekilde araç kullandığı belirlenen 13 sürücünün ehliyetine el konuldu ve para cezası uygulandı. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 hafta içerisinde 7 bin 426 aracı kontrol etti.

22.02.2024 16:57
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Edirne Jandarma Komutanlığı ekiplerince Edirne ve ilçelerinde alkol denetimleri gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarının engellenmesine yönelik kontrol, denetim ve bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Edirne ve ilçelerinde son 1 hafta içerisinde denetimlerde 7 bin 426 aracı kontrol etti.

Alkollü şekilde araç kullandığı belirlenen 13 sürücünün ehliyetine el konuldu ve para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Edirne'de Alkol Denetimleri: 13 Sürücüye Ehliyetine El Konuldu - Son Dakika
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