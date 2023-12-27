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Edirne'de kaçan otomobil sivil polis aracına çarptı - Son Dakika
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Edirne'de kaçan otomobil sivil polis aracına çarptı

Edirne'de 'dur' ihtarına uymayıp kaçan bir otomobilin sürücüsü, takip sırasında sivil polis aracına çarptı. Yakalanan sürücünün 2.11 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazada yaralanan olmazken, sürücü gözaltına alındı.

Edirne\'de kaçan otomobil sivil polis aracına çarptı
27.12.2023 - 00:37,  Güncelleme: 00:39
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EDİRNE'de, 'dur' ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü, takip sırasında sivil polis aracına çarptı. Yakalanan sürücünün 2.11 promil alkollü olduğu belirlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde gece yaptığı uygulama sırasında M.G.'nin kullandığı 59 DB 543 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başlarken, polis ekipleri takip başlattı. Kent merkezine kadar yaşanan takip sırasında motosikletli Yunus timleri de devreye girerek, kaçan sürücüsünün kaçtığı otomobilin önünü kesti. Sürücü bu kez de geri manevra yapmaya çalışırken, arakadan sivil polis aracına çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, sürücü M.G., yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan kontrolde M.G.'nin 2.11 promil alkollü olduğu belirlenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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