Edirne\'de Altınyazı-Balabankoru arası 4 km\'lik yol sathi kaplamayla yenilendi

Edirne İl Özel İdaresi, 4 kilometrelik yolu sathi kaplamayla yeniledi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Altınyazı ile Balabankoru köyleri arasındaki yolda sürdürülen çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, yol yenileme çalışmalarının aralıksız süreceği ve sıradaki durağın Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünün köy içi yolu olacağı ifade edildi.