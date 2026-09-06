Edirne'de Altınyazı-Balabankoru arası 4 km'lik yol sathi kaplamayla yenilendi - Son Dakika
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Edirne'de Altınyazı-Balabankoru arası 4 km'lik yol sathi kaplamayla yenilendi

Edirne\'de Altınyazı-Balabankoru arası 4 km\'lik yol sathi kaplamayla yenilendi
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Edirne İl Özel İdaresi, Altınyazı ile Balabankoru köyleri arasındaki 4 kilometrelik yolu sathi kaplamayla yeniledi. Çalışmaların tamamlandığı belirtilirken, sıradaki yenileme durağının Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünün köy içi yolu olacağı açıklandı.

Edirne İl Özel İdaresi, 4 kilometrelik yolu sathi kaplamayla yeniledi.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Altınyazı ile Balabankoru köyleri arasındaki yolda sürdürülen çalışmaların tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, yol yenileme çalışmalarının aralıksız süreceği ve sıradaki durağın Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünün köy içi yolu olacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Altınyazı-Balabankoru arası 4 km'lik yol sathi kaplamayla yenilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Altınyazı-Balabankoru arası 4 km'lik yol sathi kaplamayla yenilendi - Son Dakika
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