Edirne'de Altınyazı-Balabankoru arası 4 km'lik yol sathi kaplamayla yenilendi
Edirne İl Özel İdaresi, Altınyazı ile Balabankoru köyleri arasındaki 4 kilometrelik yolu sathi kaplamayla yeniledi. Çalışmaların tamamlandığı belirtilirken, sıradaki yenileme durağının Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünün köy içi yolu olacağı açıklandı.
Edirne İl Özel İdaresi, 4 kilometrelik yolu sathi kaplamayla yeniledi.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Altınyazı ile Balabankoru köyleri arasındaki yolda sürdürülen çalışmaların tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, yol yenileme çalışmalarının aralıksız süreceği ve sıradaki durağın Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünün köy içi yolu olacağı ifade edildi.
Kaynak: AA
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