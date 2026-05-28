Edirne'de Aniden Bastıran Dolu ve Sağanak Yağışı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'de Aniden Bastıran Dolu ve Sağanak Yağışı

28.05.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Kurban Bayramı'nda sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi, yollar suyla doldu.

EDİRNE'de aniden bastıran sağanak ve ardından dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kentte sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Saat 14.30 sıralarında etkili olan sağanakta bazı cadde ve sokaklar suyla kaplandı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise kapalı alanlara sığındı. Sağanağın hafiflemesinin ardından bazı bölgelerde dolu yağışı etkisini gösterdi. Zaman zaman fındık büyüklüğündeki dolu yağışı dışarıda bulunanlara zor anlar yaşattı. Hava sıcaklığının 17 derece ölçüldüğü Edirne'de yağmurun yer yer etkili olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Hava Durumu, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Aniden Bastıran Dolu ve Sağanak Yağışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu Gianluca Nani müjdeyi verdi Zaniolo yeniden Udinese yolcusu! Gianluca Nani müjdeyi verdi
El Bilal Toure’ye Süper Lig’den dev talip El Bilal Toure'ye Süper Lig'den dev talip
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu koruma memurunun kullandığı cip, incelemeye alındı
Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray’dan yapıyor Acun Ilıcalı ilk transferini Galatasaray'dan yapıyor

15:47
Cristiano Ronaldo’dan Galatasaray’ın transferine engel
Cristiano Ronaldo'dan Galatasaray'ın transferine engel
15:36
Kılıçdaroğlu’ndan bir hamle daha: CHP’nin grup toplantısı yapılmayacak
Kılıçdaroğlu'ndan bir hamle daha: CHP'nin grup toplantısı yapılmayacak
15:21
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı Genç kadın metrelerce savruldu
Yarış atı yanına yaklaşan seyise çifte attı! Genç kadın metrelerce savruldu
13:38
Havalar ısındı, kabus geri döndü Kene şimdiden 3 can aldı
Havalar ısındı, kabus geri döndü! Kene şimdiden 3 can aldı
13:20
Tatilciler Muğla’ya akın etti Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
Tatilciler Muğla'ya akın etti! Araç kuyruğu 22 kilometreye ulaştı
13:18
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı netleşti Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı netleşti! Parti sözcülüğüne Berhan Şimşek geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 16:22:36. #.0.5#
SON DAKİKA: Edirne'de Aniden Bastıran Dolu ve Sağanak Yağışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.