Edirne\'de Anız Yangınları Söndürüldü

Edirne'nin Meriç ilçesinde 3 noktada çıkan anız yangınları ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Akçadam köyünde 2, Karayusuflu köyünde ise 1 hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine yangın bölgelerine Orman İşletme Müdürlüğü ile Meriç ve Küplü belediyeleri itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda 17 dekar tarım arazisi ve tarla kenarlarındaki ağaçlık alanlar zarar gördü.