Edirne'de arıcılara verilen arılı kovan desteğine başvurular 30 Ekim 2026'da bitiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de arıcılara verilen arılı kovan desteğine başvurular 30 Ekim 2026'da bitiyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kentte arıcılığın geliştirilmesi için sağlanan arılı kovan desteğine başvuruların sürdüğünü bildirdi. Arıcılıkla uğraşan üreticiler destekten yararlanmak için başvurularını 30 Ekim 2026 tarihine kadar yapabilecek.

Edirne'de arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen arılı kovan desteği başvuruları 30 Ekim'de sona erecek.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve üretimin güçlendirilmesi amacıyla sağlanan desteğe başvuruların devam ettiği belirtildi.

Arıcılıkla uğraşan üreticilerin destekten yararlanmak için 30 Ekim 2026 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Açıklamada, güçlü üretici, güçlü tarım ve güçlü Edirne hedefi doğrultusunda tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelEdirneTarımSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor İstanbul'daki sel felaketinde kullanılamaz hale gelen Ayazağa Atatürk Stadı yıkılıyor
Harikasın çocuk Arda Güler’den geceye damga vuran gol Harikasın çocuk! Arda Güler'den geceye damga vuran gol
Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti Rahibin ölmeden önce söyledikleri tüyler ürpertti
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Yağmacılara tek başına meydan okudu Yağmacılara tek başına meydan okudu
10:38
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
10:29
Arda Güler’in golü dünyada ses getirdi Ballon d’Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
09:50
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı
Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 10:50:57. #7.12#
SON DAKİKA: Edirne'de arıcılara verilen arılı kovan desteğine başvurular 30 Ekim 2026'da bitiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei