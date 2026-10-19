Edirne'de arıcılara verilen arılı kovan desteğine başvurular 30 Ekim 2026'da bitiyor

Edirne'de arıcılığın geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen arılı kovan desteği başvuruları 30 Ekim'de sona erecek.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte arıcılık faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve üretimin güçlendirilmesi amacıyla sağlanan desteğe başvuruların devam ettiği belirtildi.

Arıcılıkla uğraşan üreticilerin destekten yararlanmak için 30 Ekim 2026 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Açıklamada, güçlü üretici, güçlü tarım ve güçlü Edirne hedefi doğrultusunda tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.