Edirne'de aşırı alkol alan hasta doktoru tehdit etti, doktor polise şikayetçi oldu. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Edirne'de aşırı alkol alan hasta doktoru tehdit etti, doktor polise şikayetçi oldu.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de evinde aşırı alkol alan hasta, yakınlarının ihbarıyla ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi sırasında doktoru tehdit eden hasta hakkında doktor polise şikayette bulundu.

Edirne'de bir doktor kendisini tehdit eden hastasından şikayette bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde aşırı alkol alan A.T.A, yakınlarının ihbarı üzerine gelen ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine götürüldü.

Tedavi gördüğü sırada A.T.A. doktoru tehdit etti.

Doktor hasta hakkında polise şikayette bulundu.

Motosiklet hırsızlığı

Edirne'de motosikleti çalınan kişi polise başvurdu.

Yancıkçışahin Mahallesi'nde yaşayan Ö.K. motosikletini sokağa park etti.

Ö.K. döndüğünde aracını yerinde bulamayınca polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili F.M'nin ifadesine başvuruldu.

Havsa'da çalıntı motosiklet yakalandı

Havsa ilçesinde motor ve şase numaraları kazınmış motosiklet yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yüksek sesli egsoz sesinin gelmesi üzerine H.D'nin kullandığı motosikleti durdurdu.

Ekipler motosikletin şase ve motor munamasını kazınmış olduğunu tespit etti.

H.D. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
3. SayfaEdirneGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Atatürkçü Düşünce Derneği’ndeki görüntüler büyük tepki çekti Atatürkçü Düşünce Derneği'ndeki görüntüler büyük tepki çekti
Canlı yayında felaket Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu Canlı yayında felaket! Dev dalga muhabir ve kameramanı yuttu
Küçük kıza taciz iddiası Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü Küçük kıza taciz iddiası! Öfkeli kadın adamı tekme tokat dövdü
Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada Büyükçekmece’de rezidanstaki cinayet şüphelilerinin kaçtığı anlar kamerada
Kompany hastaneye kaldırıldı Resmi açıklama geldi Kompany hastaneye kaldırıldı! Resmi açıklama geldi
12’nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular 12'nci kattan sarkan minik kızı kurtarmak için seferber oldular
09:29
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
Canlı bahis vurgununda WhatsApp mesajları ortaya çıktı: Fena para yapacağız
09:21
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
Bir kenti ayağa kaldıran görüntü! Elinde bıçakla öldüresiye darp etti
08:52
Hakkı Bulut’un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı Her şey bir cüzdanla başladı
Hakkı Bulut'un rahatsızlanma nedeni ortaya çıktı! Her şey bir cüzdanla başladı
08:49
Arda Güler için El Clasico kararı Mourinho’nun 3 planında da var
Arda Güler için El Clasico kararı! Mourinho'nun 3 planında da var
08:11
Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
Malvarlıklarına el konulan Melis Sütşurup ve babasından sürpriz adım
07:58
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor Hastaneler doldu taştı
Bir kişiyle başlıyor, tüm aileyi sarıyor! Hastaneler doldu taştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2026 09:52:39. #.0.3#
SON DAKİKA: Edirne'de aşırı alkol alan hasta doktoru tehdit etti, doktor polise şikayetçi oldu. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei