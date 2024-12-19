Edirne\'de Atatürk\'ün Gelişi İçin Gölge Oyunu Etkinliği

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(EDİRNE)- Edirne Belediyesi tarafından Atatürk'ün kente gelişinin 94'üncü yılını kutlamak için düzenlenen etkinlik kapsamında "Atatürk Edirne'de Anlatılı Gölge Oyunu" sahnelenecek. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, "Atatürk, bu şehirden asla gitmedi. O'nun, Edirne'ye olan sevgisini ve bu şehirde yaşanan o unutulmaz günleri bir sanat eseriyle anacağız. 7'den 70'e tüm Edirnelileri, Ata'mızın bu kente gelişini anmak, o coşkuyu yeniden hissetmek için bu anlamlı geceye davet ediyorum" dedi.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın talimatları doğrultusunda Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 94'üncü yılını kutlamak için "Atatürk Edirne'de Anlatılı Gölge Oyunu" sahnelenecek.

Kent Orkestrası'nın ezgileri eşliğinde sahnelenecek oyun, 21 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi ve Belediye Konservatuvarı'nda seyirci ile buluşacak. Oyun, Atatürk'ün kentte geçirdiği 4 günü ve bu süreçteki tarihi detayları tüm gerçekliğiyle sahneye taşıyacak.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, düzenlenecek etkinliğe ilişkin şunları kaydetti:

"94 yıl önce, bu toprakların gördüğü en büyük lider, Edirne'mizi onurlandırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ayak bastığı bu topraklarda o gün bir tarih yazıldı. Edirne halkı, Ata'mızın ışığını, sevgisini ve mücadele ruhunu tam 94 yıldır yüreğinde taşıyor. Atatürk'ün bu kente bıraktığı değerler bizim için yalnızca bir miras değil, aynı zamanda bir gelecek rehberidir. Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı olarak, bu koltukta sadece bir görev değil, büyük bir sorumluluk taşıyorum. O sorumluluk, Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'e ve bu kentin hak ettiği değerlere sahip çıkmaktır. Bugün bir kez daha söz veriyorum: Gelişinle onurlandırdığın Edirne'yi, bu güzel kenti en iyi şekilde temsil edecek; hizmet, eşitlik ve adalet anlayışını yaşatmaya devam edeceğim. Atatürk, bu şehirden asla gitmedi. O'nun, Edirne'ye olan sevgisini ve bu şehirde yaşanan o unutulmaz günleri bir sanat eseriyle anacağız. 7'den 70'e tüm Edirnelileri, Ata'mızın bu kente gelişini anmak, o coşkuyu yeniden hissetmek için bu anlamlı geceye davet ediyorum. O'nun izinden yürümeye devam edecek, bu şehri onun iz bıraktığı değerlerle aydınlatacağız. Edirne, Atatürk'ün şehridir ve sonsuza kadar öyle kalacak."