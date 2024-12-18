Edirne'de Atık Toplama Aracına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Atık Toplama Aracına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Edirne\'de Atık Toplama Aracına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Edirne'de bir atık toplama aracına düzenlenen silahlı saldırıda Yücel Kara hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olayla ilgili 15 yaşındaki A.D. gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

18.12.2024 17:20  Güncelleme: 17:24
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EDİRNE'de özel bir şirkete ait atık toplama aracına düzenlenen, Yücel Kara'nın (42) öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan A.D. (15), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde meydana geldi. Özel bir şirkete ait, Yücel Kara'nın kullandığı 22 AAY 781 plakalı ambalaj atığı toplama kamyonetine silahla ateş açıldı. Yücel Kara ile yanındaki Turhan G., yaralanırken, saldırgan otomobille kaçtı. İhbarla bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yücel Kara, burada kurtarılamadı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kamyonetin otomobille takip edildiği görülürken, polis, şüpheli A.D.'yi saklandığı evde yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D., Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. A.D.'ye çelik yelek giydirildiği görüldü.

Öte yandan Yücel Kara için Edirne Eski Cami'de öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Kara'nın ailesi ve yakınları katıldı. Namazın ardından Kara'nın cenazesi, Buçuktepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Edirne'de Atık Toplama Aracına Silahlı Saldırı: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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