 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Edirne'de Az Gören Kursiyere Yardım: Ayetler Büyük Harflerle Yazıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de Az Gören Kursiyere Yardım: Ayetler Büyük Harflerle Yazıldı

Edirne'de Kur'an kursu öğreticisi, az gören kursiyere yardımcı olmak amacıyla ayetleri büyük harflerle yazarak destek veriyor. Ümmühan Tetik, MS hastalığına bağlı olarak yürüme zorluğu çekmeye başladı ve görme yetisini büyük oranda kaybetti. Tedavi sürecinin ardından Kur'an kursuna devam etme kararı alan Tetik, kurs öğreticisi tarafından hazırlanan büyük harflerle yazılmış ayetleri okuyarak azmiyle çevresine örnek oldu. Tetik'in az görenlere ve engellilere örnek olduğunu belirten Müftü Hasan Başoğlu, Tetik'in Filistin'deki mağdurlara yardım etmek amacıyla bilekliğini bağışladığını söyledi.

Edirne\'de Az Gören Kursiyere Yardım: Ayetler Büyük Harflerle Yazıldı
17.01.2024 - 12:43,  Güncelleme: 13:28
Abone Ol

Edirne'de Kur'an kursu öğreticisi, az gören kursiyere ayetleri büyük harflerle yazarak yardım ediyor.

Fatih Camisi Kur'an Kursu kursiyerlerinden 57 yaşındaki Ümmühan Tetik, bir süre önce MS (Multiple Skleroz) hastalığına bağlı olarak geçirdiği ataklar nedeniyle yürümekte zorluk çekmeye başladı.

Görme yetisini de büyük oranda kaybeden Tetik, yatağa bağımlı hale geldi. Uzun süren tedavi sürecinin ardından ayağa kalkan Tetik, hastalığı döneminde üzüntüyle yarım bıraktığı Kur'an kursuna gözlerinin yüzde 30 görmesine rağmen devam etme kararı aldı.

Kurs öğreticisinin kendisine destek olmak amacıyla büyük harflerle yazdığı ayetleri okuyan Tetik, çevresindekilere de azmiyle örnek oldu.

"Bildiğim halde Kur'an okuyamamak beni üzüyordu"

Tetik, AA muhabirine, rahatsızlığı süresince camiye ve kursa gelemediği için çok üzüldüğünü söyledi.

Uzun süren tedavisinin ardından ayağa kalktığını ve kursa kavuştuğunu dile getiren Tetik, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı Kerim bildiğim halde gözlerimdeki engel nedeniyle okuyamıyordum. Kur'an kursunda hocamız benim için ayrıca evinde hazırlık yapıp Kur'an okumama yardımcı oluyor. Gözlerim az görüyor, hocam da cüzleri benim okuyabileceğim gibi dosyalara ayrı ayrı yazıyor. Bildiğim halde Kur'an okuyamamak beni üzüyordu. Hocamın sayesinde arkadaşlarımla Kur'an-ı Kerim cüzlerini takip edebiliyorum."

Tetik, hiçbir engelin okuma ve eğitim azminden vazgeçirmemesi gerektiğini vurguladı.

"O okudukça biz çok mutlu oluyoruz"

Kur'an kursu öğreticisi Ayşe Tatlıses de Tetik'in pozitif, yaşam dolu ve çevresine örnek biri olduğunu, kursun "mutlu teyzesi" olarak bilindiğini dile getirdi.

Tedavi sürecinde yıllarca Tetik'i yalnız bırakmadıklarını belirten Tatlıses, "Teyzemiz ayağa kalktı ancak yüzde 70 görme yetisini kaybetmişti. Bu süreçte 'onun için ne yapabilirim?' diye düşünüyordum. Bir gün çok büyük yazıları okuyabildiğini fark ettim. Dosyalara cüzleri büyük puntolarla yazdım ve çok güzel okuyabildiğini gördüm. Elimden geldiğince teyzemize yardımcı olacağım, Kur'an aşağı, o okudukça biz çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Edirne Müftüsü Hasan Başoğlu ise Kur'an kursu öğreticisi ve kursiyerin örnek gösterilecek bir azim sergilediğini vurguladı.

Ümmühan Tetik'in hem kursa gelenlere hem de çevresine örnek olduğunu ifade eden Başoğlu, "Teyzemiz birçok engelliye örnek ve rol model oldu." dedi.

Başoğlu, Tetik'in kolundaki bilekliği Filistin'de mağdur olanlara ulaştırmak üzere bağışladığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Edirne, Fatih, Engelliler, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Az Gören Kursiyere Yardım: Ayetler Büyük Harflerle Yazıldı - Son Dakika


13:06
Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
13:04
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
12:33
Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:21
Cüneyt Arkın'ın miras davasında Nuri Alço tanık olarak dinlendi Cüneyt Arkın'ın miras davasında Nuri Alço tanık olarak dinlendi
12:06
9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03
Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02
Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı

Son Dakika
13:04 Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Emre Mor için sıraya girdiler
13:06 Manavgat sahilinde başı ve sağ kolu olmayan ceset bulundu
12:33 Rusya'da Sosyal Deney: Etek Altından Fotoğraf Çeken Adam Dayak Yedi
12:06 9000 bin olan Bağ-Kur emekli prim günü sayısı 7200 güne düşürülecek
12:03 Emekliye yapılan zam Fatih Erbakan'ı tatmin etmedi: Bu rakamlarla geçinebilmek asla mümkün değildir
12:02 Sağlık Bakanı Koca: En sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:34 Avukat, müvekkiline uyuşturucu verdiği iddiasını reddetti
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 13:32:13. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Az Gören Kursiyere Yardım: Ayetler Büyük Harflerle Yazıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement