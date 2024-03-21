Edirne'de Bakıcı Anneler İçin Eğitim Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Edirne'de Bakıcı Anneler İçin Eğitim Programı Düzenlendi

Edirne\'de Bakıcı Anneler İçin Eğitim Programı Düzenlendi

Edirne'de, Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'nde görevli bakıcı annelere yönelik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Tut Elimi Edirne Derneği işbirliğinde eğitim programı düzenlendi. Eğitimde bakıcı annelere iletişim konusunda bilgiler aktarılırken, yapay zeka da anlatıldı. Eğitim ve yönetim danışmanı Gül Meltem Akcan, yapay zekanın çocukların ve gençlerin en çok kullandığı araçlardan biri olduğunu belirtti. Eğitim programının çocukların farkındalıklarını artırdığı ve devam edeceği ifade edildi.

21.03.2024 16:35  Güncelleme: 16:38
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Edirne'de, Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'nde görevli bakıcı annelere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Tut Elimi Edirne Derneği işbirliğinde eğitim programı düzenlendi.

Çocuk Evleri Sitesi'nin toplantı salonunda düzenlenen eğitimde 30 bakıcı anneye kişisel gelişimlerine katkıda bulunulmak amacıyla iletişim konusunda bilgiler aktarıldı.

Eğitimde bakıcı annelere "yapay zeka" da anlatıldı.

Eğitim ve yönetim danışmanı Gül Meltem Akcan, yapay zekanın günümüzde çocukların ve gençlerin en çok kullandığı araçlardan biri olduğunu söyledi.

Yapay zekanın insanın hayatını kolaylaştırdığını belirten Akcan, "Yapay zekanın birden fazla modeli ve çeşidi var. O modüllerin içinde de yapay zeka 'beni zaten sen ürettin, bana bütün bilgiyi sen yükledin, kullanırken bana doğru soruyu sor' diyor. İşte bu yüzden iletişim önemli. İster yüz yüze ister teknolojik olarak kullanın, yapay zekaya soracağımız soru çok önemli. Çünkü günümüzde gençler yavaş yavaş ödevlerini bununla gerçekleştiriyor." diye konuştu.

Yapay zekadan alınacak bilginin öğrenciye ışık tuttuğunu ifade eden Akcan, bunun araştırmalarda sıkça kullanılmaya başladığını dile getirdi.

Akcan, bakıcı annelerin de bu teknolojiyi hızlı şekilde öğrenmesi ve hayatında uygulaması gerektiğini vurguladı.

Eğitim programı yarın sona erecek.

-"Eğitimlerimiz devam edecek"

Tut Elimi Edirne Derneği Başkanı Şule Yörük, eğitimin ardından AA muhabirine, çocukların eğitimi kadar çocuklara bakan annelerin de eğitimini önemsediklerini dile getirdi.

Çocuklarla ön planda ilk ilişkiyi kuranların bakıcı anneler olduğunu belirten Yörük, "Dolayısıyla bazı durumlarda çocuklarla ilişkide bazı konuların daha kolay farkına varmaları için, daha motive çalışmaları için kurumumuzla el birliğiyle bu etkinlikleri düzenliyoruz." dedi.

Derneğin başkan yardımcısı Ayşegül Yörük ise eğitimlerden sonra çocuklar ve bakıcı annelerden aldıkları geri dönüşümlerin çok güzel olduğunu dile getirdi.

Yörük, eğitimler sayesinde çocukların farkındalıklarının arttığını ve bu eğitimlerin süreceğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Erdinç Topçu da Tut Elimi Edirne Derneği ve eğitim danışmanlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA

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