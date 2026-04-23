Edirne'de Balkan Çocuk Şenliği

Üye Girişi
Son Dakika Logo

23.04.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne, 23 Nisan'da uluslararası Balkan Çocuk Şenliği'ne ev sahipliği yaptı. 143 öğrenci katıldı.

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Balkan Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Valilik tarafından gerçekleştirilen şenliğe, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan'dan gelen 143 öğrenci katıldı.

Vali Yunus Sezer, valilikteki toplantı salonunda ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle etkinliğe katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Misafir öğrencilerle sohbet edip bayramlarını kutlayan Sezer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan ettiğini söyledi.

Edirne'nin 23 Nisan'da komşu ülkelerden çocukları misafir ettiğini belirten Sezer, "Sizleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu bayram sadece bizim ülkemiz için değil tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram." dedi.

Makamların asıl sahiplerinin geleceğin teminatı olan çocuklar olduğunu dile getiren Sezer, genç nesillerin birbiriyle tanışmasının geleceğin barış ve huzur içerisinde inşasında çok önemli olduğunu ifade etti.

Tüm dünya çocuklarının huzurlu ve mutlu olması temennisinde bulunan Sezer, "Maalesef dünyanın bir çok yerinde çocuklar çok ağır şartlar içinde yaşıyor. Dünyadaki savaşlar nedeniyle çocuklarımızı kaybettik, başta Filistin olmak üzere. İnşallah bu bayramlar tüm dünyaya barış ve huzur getirir." dedi.

Bosna Hersek'ten gelen öğrencilerden Ela Mercan da çok güzel bir bayram geçirdiklerini belirtti.

Şenlik kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrencilerle tanışma fırsatı bulduklarını ifade eden Mercan, yeni tanıştığı arkadaşlarıyla daha sonrada iletişim kuracaklarını kaydetti.

Ardından, Vali Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve protokol ile misafir öğrencilerden oluşan kortej Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Daha sonra şenlik Millet Bahçesi'nde devam etti. Konuk öğrenciler ülkelerinin halk oyunlarını sergiledi. Öğrencilerin performansları beğeniyle izlendi.

Etkinlikler gün boyunca sürecek.

Kaynak: AA

Etkinlik, 23 Nisan, Edirne, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2026 13:23:58. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.