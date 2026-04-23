Edirne'de Balkan Çocuk Şenliği

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Balkan Çocuk Şenliği" düzenlendi.

Valilik tarafından gerçekleştirilen şenliğe, Bosna Hersek, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan'dan gelen 143 öğrenci katıldı.

Vali Yunus Sezer, valilikteki toplantı salonunda ülkelerinin yöresel kıyafetleriyle etkinliğe katılan öğrencilerle bir araya geldi.

Misafir öğrencilerle sohbet edip bayramlarını kutlayan Sezer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı dünya çocuklarına armağan ettiğini söyledi.

Edirne'nin 23 Nisan'da komşu ülkelerden çocukları misafir ettiğini belirten Sezer, "Sizleri burada görmekten mutluluk duyuyoruz. Bu bayram sadece bizim ülkemiz için değil tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş bir bayram." dedi.

Makamların asıl sahiplerinin geleceğin teminatı olan çocuklar olduğunu dile getiren Sezer, genç nesillerin birbiriyle tanışmasının geleceğin barış ve huzur içerisinde inşasında çok önemli olduğunu ifade etti.

Tüm dünya çocuklarının huzurlu ve mutlu olması temennisinde bulunan Sezer, "Maalesef dünyanın bir çok yerinde çocuklar çok ağır şartlar içinde yaşıyor. Dünyadaki savaşlar nedeniyle çocuklarımızı kaybettik, başta Filistin olmak üzere. İnşallah bu bayramlar tüm dünyaya barış ve huzur getirir." dedi.

Bosna Hersek'ten gelen öğrencilerden Ela Mercan da çok güzel bir bayram geçirdiklerini belirtti.

Şenlik kapsamında farklı ülkelerden gelen öğrencilerle tanışma fırsatı bulduklarını ifade eden Mercan, yeni tanıştığı arkadaşlarıyla daha sonrada iletişim kuracaklarını kaydetti.

Ardından, Vali Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ve protokol ile misafir öğrencilerden oluşan kortej Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Daha sonra şenlik Millet Bahçesi'nde devam etti. Konuk öğrenciler ülkelerinin halk oyunlarını sergiledi. Öğrencilerin performansları beğeniyle izlendi.

Etkinlikler gün boyunca sürecek.