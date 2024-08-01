Edirne'de belgesiz konut kiralamaya yönelik denetimler sürüyor

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Edirne'de jandarmanın konutunu belgesiz olarak turizm amaçlı kiraya verenlere yönelik denetimleri sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yayla, Mecidiye ve Erikli sahil bölgelerindeki konutların kiralanmasına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Ekiplerce, turizm amaçlı kiralama izin belgesi bulunmaksızın konutunu kiraya verdiği tespit edilen 6 kişi hakkında, "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin Yönetmelik" gereği idari işlem yapıldı.

Yönetmeliğe aykırı hareket edenlere yönelik çalışmaların devam edeceği belirtildi.