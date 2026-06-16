Edirne'de Bilim Fuarları Festivali Açıldı

Edirne'de TÜBİTAK 4006-C Edirne Bilim Fuarları Festivali'nin açılışı gerçekleştirildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Saraçlar Caddesi'nde düzenlenen festivalin açılışında konuşan TÜBİTAK İl Koordinatörü Tülay Bilgin, festivalin öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmesine katkı sunduğunu söyledi.

Bilgin, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarları Destekleme Programı'nın öğrencilerin araştıran, sorgulayan, problem çözen ve üreten bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlayan önemli bilim iletişim projelerinden biri olduğunu belirtti.

Bu yıl Edirne'de desteklenmeye hak kazanan 13 bilim fuarının büyük bir özveriyle gerçekleştirildiğini ifade eden Bilgin, "Bugün festivalimizde 11 okulumuzun hazırladığı 102 proje, 296 öğrencimiz ve 101 öğretmenimizin emeğiyle vatandaşlarımızla buluşmaktadır." dedi.

Bilgin, bilimsel çalışmaların değerinin yalnızca proje sayılarıyla ölçülemeyeceğini vurgulayarak, öğrencilerin soru sormasının, merak etmesinin ve üretmeye devam etmesinin önem taşıdığını dile getirdi.

Bilimin büyük keşiflerden önce küçük meraklarla başladığını anlatan Bilgin, bugün atılan adımların yarının bilim insanlarını, mühendislerini, öğretmenlerini, doktorlarını ve girişimcilerini yetiştireceğini kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Geliştirme Birimi Şube Müdürü Halil Karadaş da fuarın açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti

Festival kapsamında öğrenciler tarafından hazırlanan projeler vatandaşların beğenisine sunuldu.

Festival, 17 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.