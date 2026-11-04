Edirne'de Bir Sürü Olsun Projesi başvuruları başladı, 16 baş hayvan sağlanacak - Son Dakika
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Edirne'de Bir Sürü Olsun Projesi başvuruları başladı, 16 baş hayvan sağlanacak

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Edirne'de etçi damızlık varlığını güçlendirmek için yürütülen Bir Sürü Olsun Projesi'ne başvurular başladı. Hak sahiplerine 15 düve ve 1 boğa olmak üzere 16 baş hayvan sağlanacak, bedeli karşılığında satılacak hayvanlar için başvurular 13 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Edirne'de hayvancılık işletmelerinin etçi damızlık varlığını güçlendirmek ve aile işletmelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Bir Sürü Olsun Projesi" için başvurular başladı.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında hak sahiplerine 15 gebe etçi ırk dişi sığır (düve) ve 1 damızlık erkek sığır (boğa) olmak üzere 16 baş hayvan sağlanacak.

Projeye Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler başvurabilecek.

Başvuru sahibine ait işletmenin, başvurunun yapıldığı tarihte TÜRKVET sistemine kayıtlı toplam büyükbaş hayvan kapasitesinin en az 200 baş olması gerekiyor.

Başvurular, 13 Kasım'a kadar işletmelerin bulunduğu il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapılabilecek.

Başvuru sahiplerinden dilekçe, noter onaylı taahhütname, kimlik fotokopisi ve 3 bin liralık teminatın yatırıldığına ilişkin banka dekontu istenecek.

Proje kapsamında dağıtılacak hayvanlar ücretsiz verilmeyecek, bedelleri karşılığında satılacak. Hayvanların temini, satışı ve teslim işlemleri Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından yürütülecek.

İthalat yoluyla temin edilen hayvanların bir yıl süreyle satışı, nakli ve devri yapılamayacak.

Hayvanların birim satış bedeli ESK tarafından belirlenerek ilan edilecek.

Kaynak: AA
EkonomiEdirneGüncelSon Dakika

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