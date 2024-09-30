Edirne'de Çeltik Hasadı Verimli Geçiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Edirne'de Çeltik Hasadı Verimli Geçiyor

Edirne\'de Çeltik Hasadı Verimli Geçiyor

Meriç ve Tunca nehirlerindeki tedbirler sayesinde Edirne'de çeltik verim kaybı yaşanmadı.

30.09.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de, kuraklığa karşı Meriç ve Tunca nehirlerinde alınan tedbirler sayesinde çeltik üretiminde verim kaybı yaşanmadı.

Türkiye'nin çeltik üretiminin yüzde 40'ından fazlasının yapıldığı Edirne'de üreticinin hasat mesaisi sürüyor.

Kentte yaklaşık 500 bin dekarlık alanda üretimi yapılan çeltiğin kuraklıktan etkilenmemesi amacıyla su seviyesi düşen nehirlerde alınan dönüşümlü sulama tedbirleri ve ilave su kuyularının açılması, üreticilerin mağduriyetini önledi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, çeltik hasadının hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Çeltik üretim sezonunun sulamada yaşanan sorunlar nedeniyle zorlu geçtiğini anımsatan Arabacı, Valilik öncülüğünde pek çok tedbir alındığını ifade etti.

Hasat edilen yerlerde verimlerde önemli düşüşler olmadığını belirten Arabacı, "Suyun sorun yaratmadığı bölgelerde verim kötü değil. Suyun yeterli ulaşmadığı alanlarda dekara 500-600 kilogram verim alınan yerler var. Su sorunu yaşanmayan hizmeti iyi yapılan yerlerde verim Türkiye ortalamasında 750-800 kilogramları buluyor." ifadelerini kullandı.

Üretici Vahdettin Tüfekçi ise alınan önlemlerin verim kaybını engellediğini vurguladı.

Hasat mesaisinin hızlı bir şekilde başladığını dile getiren Tüfekçi, "Genel görüntü iyi. Verimler iyi bunun yanında randıman ve dane ağırlığı da güzel. Dekarda 700-1000 kilogram arası verim alıyoruz. İnşallah bereketli bir sezon geçiririz." dedi.

Üretici Özcan Çetin de 4 aylık yetiştirme sürecinin ardından çeltik hasadına başlandığını belirtti.

Bereketli bir sezona girdiklerini dile getiren Çetin, "Hasat iyi gidiyor. Bu yıl kuraklıktan korkmuştuk. Zor bir yıldı ama sonuna geldik. Verimler iyi duruyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Çeltik, edirne, Güncel, Tarım, Çevre, Meriç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Çeltik Hasadı Verimli Geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:09 Mansur Yavaş’ın “adaylık“ çıkışına Özel’den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır Mansur Yavaş'ın "adaylık" çıkışına Özel'den yanıt: Partinin kararına saygı duyması kendisinden beklenen yaklaşımdır
20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
11:05 ABD’yi alarma geçiren zehir bulutu Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi ABD'yi alarma geçiren zehir bulutu! Anayollar ve kamu binaları kapatıldı, 17 bin kişi için tahliye emri verildi
10:43 Narin’i öldüren caniler her detayı planlamış Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı Narin'i öldüren caniler her detayı planlamış! Çuvalın içinden kimlik kartı da çıktı
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 21:26:52. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Çeltik Hasadı Verimli Geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement