Edirne'de Çeltik Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Edirne'de Çeltik Üretimi Artıyor

Edirne\'de Çeltik Üretimi Artıyor
16.07.2026 16:46
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Edirne'de çeltik ekim alanları 500 bin dekara ulaştı; bu yıl 400 bin ton rekolte hedefleniyor.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Edirne'de üretim alanı geçen yıla göre 50 bin dekar artarak 500 bin dekara ulaştı.

Geçen yıl kuraklık ve su sıkıntısı nedeniyle üretimde zorluk yaşayan çiftçiler, bu sezon yağışların etkisiyle daha rahat bir üretim dönemi geçiriyor.

Barajlardaki doluluk oranlarının ve nehir debilerinin yükselmesiyle çeltik üretiminde su stresi yaşanmazken kentte 400 bin tonun üzerinde rekolte hedefleniyor.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentteki çeltik ekim alanlarının bu yıl arttığını söyledi.

Yağışlar, barajlardaki doluluk oranları ve nehir debilerinin yüksekliği sayesinde üretimde su sıkıntısı yaşanmadığını belirten Köse, şöyle konuştu:

"Bu yıl yaklaşık 500 bin dekar alanda çeltik ekimi gerçekleştirildi. Bu çok ciddi bir rakam. Geçen yıl 398 bin ton üretim elde ettik. Bu yıl ise 400 bin tonun üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bunun en önemli sebebi su stresi yaşamamamız."

Köse, çeltik ekili alanlara su salımının başladığını ve ürünlerin gelişiminin iyi olduğunu dile getirdi.

Hastalık açısından da herhangi bir sorun bulunmadığını aktaran Köse, "Mevsim şartları sezon sonuna kadar uygun giderse 400 bin tonun üzerinde üretim bekliyoruz. Geçen yıla göre 50 bin dekar daha fazla alanda ekim gerçekleştirildi." dedi.

Çeltik üreticisi Mesut Çakır da bu yıl bereketli bir sezon geçirmeyi beklediklerini söyledi.

Kış aylarındaki yağışların barajları doldurduğunu ifade eden Çakır, "Bu yıl son iki yılın telafisi olacak gibi görünüyor. Suyumuz bol, ürünlerimizin gelişimi güzel. Bereketli bir yıl olacak inşallah. Allah herkese ürününü toplamayı nasip etsin." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Edirne, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Çeltik Üretimi Artıyor - Son Dakika

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