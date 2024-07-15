Edirne'de çıkan yangında hayvanlar jandarma ekiplerince kurtarıldı

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Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan yangında alevlerin ortasında kalan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan ormanlık alanlarda ve tarlalarda meydana gelen yangın olaylarına yönelik engelleme ve mücadele çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Lalapaşa'da meydana gelen yangında hayvanların kurtarılmasına yönelik çalışmalarda görev aldı.

Yangın ortasında kalan hayvanlar sağlıklı bir şekilde kurtarılıp sahiplerine teslim edildi.

Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmaların süreceği belirtildi.