Edirne'de Çipli Kimlik Dönemi Başladı - Son Dakika
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Edirne'de Çipli Kimlik Dönemi Başladı

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Edirne'de tapu işlemlerinde çipli kimlik sistemi uygulamaya girdi, sahtecilik önlenecek.

06.01.2025 20:13
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Tapuda sahteciliğin önüne geçilecek uygulama başladı

Edirne'de tapu işlemlerinde çipli kimlik dönemi başladı

EDİRNE - Edirne'de tapu işlemleri çipli kimlik kartıyla yapılmaya başlandı. Bu uygulama ile doğrulanmamış bilgilerle işlem yapılamayacağı için tapuda sahteciliğin önüne artık daha hızlı geçilebilecek.

Edirne Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğü'nde yeni dönem başladı. Sahteciliğin önüne geçilmesi, işlemlerin daha güvenilir ve hızlı bir şekilde yapılabilmesi amacıyla elektronik kimlik doğrulama sistemine geçildi. 2016 yılında Türkiye genelinde kullanıma sunulan çipli kimlik kartları, bankacılık, sağlık ve vergi hizmetleri gibi pek çok alanda olduğu gibi tapu işlemlerinde de kullanılmaya başlandı.

Tapu işlemi sırasında yeni çipli kimlik kartı cihaza yerleştiriliyor, işlem yaptıracak vatandaştan parmak izi alınıyor. Elektronik kimlik doğrulama sistemine verilen bilgiler ile İçişleri Bakanlığı bünyesindeki bilgiler karşılaştırılıyor. Böylece işlem yapmak isteyen kişinin doğru kişi olup olmadığı sistemden anında teyit ediliyor. Doğrulanmamış bilgilerle işlem yapılamayacağı için tapuda sahteciliğin önüne artık daha hızlı geçilebilecek.

01 Ocak 2025 tarihi itibariyle çipli kimlik kartları ile işlem yapmaya başladıklarını söyleyen Edirne Tapu Müdürü Remzi Çivi, tapu işlemlerinde 2023 yılından beri çipli kimlik kartı kullandıklarını ancak zorunluluğun yeni yıldan itibaren başladığını aktardı.

Tapu işlemlerinin artık eski kimlik diye tabir edilen nüfus cüzdanları ile yapılamayacağını belirten Çivi, "Artık işlemler çipli kimliklerle yapılacak. Kamuoyunda bu konuyla ilgili duyurular yapıldı. Yüzde 90 oranında vatandaşlarımız yeni kimlik kartları ile tapuya geliyordu. Diğer eksik olanların da nüfus müdürlüklerince tamamlanmak suretiyle tapu işlemlerine devam edilecek" dedi.

" Tapu işlemleri daha kolay ve daha güvenli yapılacak"

Yeni sistemde parmak okuyucu ve kimlik doğrulayıcı makinelerle işlem yapıldığını söyleyen Çivi, "O makinelerle kişilerin hem parmak iziyle, hem de kimlik kartlarıyla doğrulamak suretiyle tapu işlemlerini yapıyoruz. Bu sistemden önce doğrulama işlemlerini eski kimliklere göre değişik yöntemlerle yapıyorduk. Artık çipli kimlik kartlarıyla tapu işlemleri daha kolay ve daha güvenli yapılacak" ifadelerine yer verdi.

Yeni sistemin hem vatandaşın tapu güvenliği açısından, hem de memurun işlemlerini yaparken daha net bir şekilde kimlik doğrulama yapabilmesine imkan sağlaması açısından faydalı olduğunu belirten Çivi, şuana kadar herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmadıklarını ve eski kimlik kartı ile gelen vatandaşın olmadığını söyledi.

"Daha hızlı ve daha güvenli işlem yapmamıza imkan sağlıyor"

İşlem yaptırmaya gelen Vatandaşlardan Mehmet Uluağaç, çipli kimlik kartı sisteminin işlemlerini daha hızlı ve daha düzgün bir şekilde yapmalarına imkan sağladığını aktardı. Çipli kimlik kartının her yerde kolaylık sağladığını belirten Uluağaç, "Bu uygulamada kimlik kartı sizin olduğu ve parmak izi ile kontrol yapılabildiği için sizin kimliğinizle ya da TC numaranızla herhangi bir yerde işlem yapılma ihtimali yok. Uygulama ile amaçlanan da aslında sahteciliğin önüne geçmek. Bu da bizim güvenli işlem yapmamıza katkı sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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