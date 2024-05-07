Edirne\'de çocuk çorabına saklanmış uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Edirne'de çocuk çorabına saklanmış uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Keşan ilçesinde motosikletli polis timi şüpheli bir aracı takibe aldı. Takip edildiğini anlayan araçtaki şüpheliler camdan dışarıya çocuk çorabı attı. Çorabın içerisinde 50 gram eroin ele geçirildi.

Yukarı Zaferiye Mahallesi Rasim Ergene Caddesi'nde durdurulan araçtaki T. Ö, M.A, S.Ö, Y.K. ve S.G. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada ise uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 230 lira ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından Keşan Adliyesine sevk edilen T.Ö. ve M.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

S. Ö, Y. K. ve S.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.