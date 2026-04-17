Edirne'de Çocuklar İçin Güvenli Alanlar Çağrısı

17.04.2026 18:30
Vali Sezer, çocuklara güvenli alanlar oluşturulması gerektiğini vurguladı. Şenlik düzenlendi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta gerçekleşen okul saldırılarına dikkati çekerek, "Son olaylar bize gösterdi ki çocuklarımıza güvenli alanlar oluşturmamız gerekiyor. Çocuklarımızı ekran başından uzaklaştıracak aktivitelere ağırlık vermeliyiz." dedi.

Vali Sezer, Edirne Valiliği himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor ile İl Milli Eğitim müdürlüklerince 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Söğütlük Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Edirne Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği"ne katıldı.

Burada çocuk ve gençlik kitaplarının satışa sunulduğu yayınevi stantlarını gezen Sezer, Edirneli çocuk yazarlarla sohbet etti.

Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Sezer, Kahramanmaraş'taki okulda düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Şenliğin 3 ay önce planlandığını, kitap fuarı, bilim ve eğlence unsurlarını içeren bir kurgu hazırlandığını ancak son olayın ardından eğlence kısmının programdan çıkarıldığını ifade eden Sezer, Trakya'nın en büyük çocuk kitap fuarının Edirne'de kurulduğunu belirtti.

Kültür şehri Edirne'de daha önce bu ölçekte bir kitap fuarı düzenlenmediğini aktaran Sezer, "Burada Trakya bölgesinin en büyük kitap fuarlarından birini gerçekleştiriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, çocuklarımızı hem kitapla hem bilimle hem de geleneksel oyunlarla buluşturmak için bir fırsat olarak gördük. Yaklaşık 50 bine yakın çocuğumuzun burayı ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu etkinlik sadece Edirne için değil, Balkanlar'da yaşayan soydaşlarımız ve Trakya'da bulunan vatandaşlarımız için de önemli. Katılımcılar hem kitap alacak hem etkinliklere, söyleşilere katılacak hem de yazarlarla buluşacak." diye konuştu.

Sezer, Edirne'nin bu tür etkinliklere yoğun ilgi gösterdiğini daha önceki programlarda gördüklerini söyledi.

Çocuklar ve gençler için faydalı program olmasını arzuladıklarını belirten Vali Sezer, "Son olaylar bize gösterdi ki çocuklarımıza güvenli alanlar oluşturmamız gerekiyor. Çocuklarımızı ekran başından uzaklaştıracak aktivitelere ağırlık vermeliyiz. Spor, kültür ve diğer etkinliklerle daha fazla buluşturmalıyız. Bu tür fuar ve şenlikler de bunu sağlıyor. Bu alanlar, çocuklarımızın geleceğine ufuk açacak güvenli limanlardır." dedi.

Organizasyon hakkında

Toplamda 61 yayınevi ve 81 yazarın yer aldığı organizasyonda, yazar buluşmaları, söyleşiler ve imza günleri düzenlenecek.

Katılımcılar, sevdikleri yazarlarla bir araya gelme fırsatı bulacak. Program kapsamında ayrıca çocukların aktif katılımına yönelik kitap etkinlikleri, yaratıcı atölyeler ve sahne gösterileri gerçekleştirilecek.

Hikaye ve masal etkinliklerinin yanı sıra resim, illüstrasyon, drama ve müzik çalışmaları ile bilim, doğa, matematik ve teknoloji temalı uygulamalı atölyeler de şenlikte yer alacak.

Şenlik, 23 Nisan kutlamaları kapsamında Balkan ülkelerinden gelen çocukların katılımıyla devam edecek.

Edirne Gençlik ve Çocuk Kitap, Kültür, Sanat ve Bilim Şenliği, 26 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA

Ağaç altında ölü halde bulundu Ağaç altında ölü halde bulundu
Bu haftaki cuma hutbesinin konusu “birlik ve beraberlik“ olacak Bu haftaki cuma hutbesinin konusu "birlik ve beraberlik" olacak
Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti Tartıştığı kadını öldürdü, ardından bileklerini kesti
Endonezya’dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı’da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı Endonezya'dan getirilen 80 karatlık pırlantayı Kapalıçarşı'da satmaya çalışan 6 şüpheli tutuklandı
Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı Okul saldırganının polis şapkası ve silahlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda “eksik kamera kayıtları“ tespiti yer aldı Gülistan Doku soruşturmasındaki görüntü inceleme raporunda "eksik kamera kayıtları" tespiti yer aldı

19:01
Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11’i belli oldu
Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor mücadelesi 11'i belli oldu
18:53
Real Madrid’de gidecek ve kalacaklar belli oluyor Arda Güler detayı dikkat çekti
Real Madrid'de gidecek ve kalacaklar belli oluyor! Arda Güler detayı dikkat çekti
18:45
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı
17:53
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya’ya gitmiş
Okul saldırganı hakkında yeni bilgiler: Erasmus’la Polonya'ya gitmiş
17:35
Gülistan Doku’nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
Gülistan Doku'nun acılı ailesinden çarpıcı iddia: Oğlu tecavüz etti, vali üstünü kapattı
17:18
Trump’tan İsrail’e: Lübnan’ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
Trump'tan İsrail'e: Lübnan'ı artık bombalamayacaklar, yeter diyorsak yeter
