Edirne'de Cumhuriyet Bayramı masa tenisi turnuvasına 61 sporcu katıldı - Son Dakika
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Edirne'de Cumhuriyet Bayramı masa tenisi turnuvasına 61 sporcu katıldı

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Edirne\'de Cumhuriyet Bayramı masa tenisi turnuvasına 61 sporcu katıldı
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Edirne'de düzenlenen konferansta öğrencilere Ahilik kültürü ve meslek ahlakı anlatıldı. Kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamındaki masa tenisi turnuvasına 61 sporcu katıldı; huzurevi sakinleri de 10. Geleneksel Edirne Kitap Günleri'ni ziyaret etti.

Emel Özgür Subaşıay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen konferansta öğrencilere Ahilik kültürünün tarihçesi, temel değerleri ve meslek ahlakının önemi anlatıldı.

Okulun Girişimcilik Kulübü tarafından hazırlanan program kapsamında, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Sicil Müdürü Serhat Dayıoğlu ile Ahilik Uzmanı Hayri Sönterler okulu ziyaret etti.

Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere Ahilik kültürünün tarihçesi ve temel değerleri hakkında bilgi verildi.

Konferansta dürüstlük, dayanışma ve meslek ahlakının önemine değinildi.

Okul yönetimi, programa katkılarından dolayı konuklara ve etkinliği hazırlayan Girişimcilik Kulübü üyelerine teşekkür etti.

Cumhuriyet Bayramı Masa Tenisi Turnuvası'na 61 sporcu katıldı

Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası'na 61 sporcu katıldı.

Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Ekrem Demiray Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan 36 erkek ve 25 kadın sporcu mücadele etti.

Çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuvada sporcular dereceye girebilmek için yarıştı.

Dostluk ve centilmenliğin ön plana çıktığı organizasyon, müsabakaların tamamlanmasıyla sona erdi.

- Edirne Huzurevi sakinleri Kitap Günleri'ni ziyaret etti

Edirne Huzurevi sakinleri, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 10. Geleneksel Edirne Kitap Günleri'ni ziyaret etti.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde kalan yaşlılar, etkinlik alanındaki stantları gezerek kitapları inceledi.

Stant görevlileri ve yazarlarla sohbet eden huzurevi sakinleri, eserler hakkında bilgi aldı.

Yaşlılar, ziyaret sırasında farklı türlerdeki kitapları inceleme fırsatı buldu.

Kaynak: AA
Cumhuriyet BayramıKültür SanatEdirneGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Cumhuriyet Bayramı masa tenisi turnuvasına 61 sporcu katıldı - Son Dakika
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