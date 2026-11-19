EDİRNE'de yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 5 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üyüklütatar köyünde yaptığı denetimler sırasında yasa dışı yollarla Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. 3'ü Afganistan, 2'si Irak uyruklu olduğu belirlenen 5 kaçak göçmen, hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.